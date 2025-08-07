Самолет «Уральских авиалиний», подавший тревожный сигнал, экстренно посадили

Борт посадили благополучно
Борт посадили благополучно

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направляющийся из Москвы в Сочи, совершил экстренную посадку в Астрахани после сообщения кода 7700, который говорит о некой чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

«На борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту Москва — Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани», — пояснили там.

Лайнер подал код 7700 на скорости 278 километров в час. Этот сигнал сообщает службе управления воздушным движением, что с конкретным самолетом возникла проблема и требуется немедленная помощь.

