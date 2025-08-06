06 августа 2025

Губернатор ХМАО призвал мэров ускорить запуск проектов КРТ

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук призвал муниципалитеты активнее запускать проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом он заявил на большом градостроительном совете, где с главами городов и районов обсуждается реновация в регионе, передает корреспондент URA.RU.

«Больше чем год назад некоторые муниципалитеты уже приступили к формату реновации. Большинство решений, которые сегодня приняты по КРТ, уже применяются», — заявил губернатор. Он подчеркнул, что не следует затягивать с реализацией проектов. Для этого в правительстве округа упростили систему КРТ: теперь действует новый порядок определения начальной цены торгов, что позволяет сократить временные и финансовые затраты.

В округе утверждены 22 территории под реновацию общей площадью более 128 гектаров в десяти муниципалитетах. Их градостроительный потенциал оценивается в 793 тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день в регионе заключено 15 договоров о КРТ в девяти муниципалитетах. На совете представители Сургутского района, Когалыма, Нижневартовска и других территорий презентовали свои проекты.

Ранее URA.RUI сообщало, что в Ханты-Мансийске стартовал масштабный проект комплексного развития территорий (КРТ). Началом реализации станет микрорайон Авиагородок.

