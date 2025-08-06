Губернатор ХМАО призвал мэров ускорить запуск проектов КРТ

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук призвал муниципалитеты активнее запускать проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом он заявил на большом градостроительном совете, где с главами городов и районов обсуждается реновация в регионе, передает корреспондент URA.RU.
«Больше чем год назад некоторые муниципалитеты уже приступили к формату реновации. Большинство решений, которые сегодня приняты по КРТ, уже применяются», — заявил губернатор. Он подчеркнул, что не следует затягивать с реализацией проектов. Для этого в правительстве округа упростили систему КРТ: теперь действует новый порядок определения начальной цены торгов, что позволяет сократить временные и финансовые затраты.
В округе утверждены 22 территории под реновацию общей площадью более 128 гектаров в десяти муниципалитетах. Их градостроительный потенциал оценивается в 793 тысячи квадратных метров.
На сегодняшний день в регионе заключено 15 договоров о КРТ в девяти муниципалитетах. На совете представители Сургутского района, Когалыма, Нижневартовска и других территорий презентовали свои проекты.
Ранее URA.RUI сообщало, что в Ханты-Мансийске стартовал масштабный проект комплексного развития территорий (КРТ). Началом реализации станет микрорайон Авиагородок.
