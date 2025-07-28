28 июля 2025

Ханты-Мансийск начал масштабное развитие Авиагородка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реновации подлежит участок площадью более 30 гектаров
Реновации подлежит участок площадью более 30 гектаров Фото:

В Ханты-Мансийске стартовал масштабный проект комплексного развития территорий (КРТ). Началом реализации станет микрорайон Авиагородок, сообщил глава окружной столицы Максим Ряшин.

«В Ханты-Мансийске дан старт реализации проектов комплексного развития территорий, отправной точкой станет микрорайон Авиагородок…Масштабный проект рассчитан на долгосрочную перспективу с поэтапной реализацией до 2037 года», — написал в своем telegram-канале Ряшин.

Он уточнил, что проект подразумевает снос ветхих строений, возведение новых ЖК и многое другое. В микрорайоне Авиагородок реновация затронет 30 гектаров, из которых 21 гектар отведен под новую застройку. В зоне КРТ 55 деревянных домов, из них восемь аварийных.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута планируют застроить в рамках КРТ около 10 городских локаций. Среди них мэрия рассматривает возможность продолжения строительства в первом микрорайоне.

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В Ханты-Мансийске стартовал масштабный проект комплексного развития территорий (КРТ). Началом реализации станет микрорайон Авиагородок, сообщил глава окружной столицы Максим Ряшин. «В Ханты-Мансийске дан старт реализации проектов комплексного развития территорий, отправной точкой станет микрорайон Авиагородок…Масштабный проект рассчитан на долгосрочную перспективу с поэтапной реализацией до 2037 года», — написал в своем telegram-канале Ряшин. Он уточнил, что проект подразумевает снос ветхих строений, возведение новых ЖК и многое другое. В микрорайоне Авиагородок реновация затронет 30 гектаров, из которых 21 гектар отведен под новую застройку. В зоне КРТ 55 деревянных домов, из них восемь аварийных. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута планируют застроить в рамках КРТ около 10 городских локаций. Среди них мэрия рассматривает возможность продолжения строительства в первом микрорайоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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