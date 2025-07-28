В Ханты-Мансийске стартовал масштабный проект комплексного развития территорий (КРТ). Началом реализации станет микрорайон Авиагородок, сообщил глава окружной столицы Максим Ряшин.
«В Ханты-Мансийске дан старт реализации проектов комплексного развития территорий, отправной точкой станет микрорайон Авиагородок…Масштабный проект рассчитан на долгосрочную перспективу с поэтапной реализацией до 2037 года», — написал в своем telegram-канале Ряшин.
Он уточнил, что проект подразумевает снос ветхих строений, возведение новых ЖК и многое другое. В микрорайоне Авиагородок реновация затронет 30 гектаров, из которых 21 гектар отведен под новую застройку. В зоне КРТ 55 деревянных домов, из них восемь аварийных.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута планируют застроить в рамках КРТ около 10 городских локаций. Среди них мэрия рассматривает возможность продолжения строительства в первом микрорайоне.
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