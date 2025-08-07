Свердловские налоговики банкротят «коммунального короля» Старокожева

Федеральная налоговая служба России инициировала процедуру банкротства в отношении Виктора Старокожева. Он известен на Урале как «коммунальный король» благодаря значительному влиянию в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона. «ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области обратилась в Арбитражный суд Свердловской области о признании банкротом должника Старокожева Виктора Матвеевича», — говорится в документе. При этом конкретная информация о размере задолженности и других обстоятельствах дела на данный момент не раскрывается. 5 августа в Екатеринбурге прошли оперативные мероприятия силовых структур у офиса управляющей компании (принадлежит Виктору Старокожеву) «Народная» на Лукиных, 14. На следующий день предприниматель был задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Структуры, связанные с семьей Старокожевых, контролируют сотни домов не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской и Челябинской областей. За последние годы подмосковной управляющей компании ООО «УКИКО» получила лицензии на управление более чем 700 новыми домами, включая 331 нерентабельный объект в Челябинске. Многие из этих домов находятся в аварийном состоянии.

