Главреда канала «Baza» Трифонова оставили в СИЗО

Главреда канала «BAZA» Трифонова оставили в СИЗО
Главреда канала «BAZA» Трифонова оставили в СИЗО

Главного редактора telegram-канала «Baza» Глеба Трифонова оставили в СИЗО. Об этом сообщает городской суд Москвы. Ранее Трифонову предъявили обвинения в трех эпизодах дачи взятки. Защита Трифонова уверена в невиновности своего подзащитного.

