Катер ВСУ предпринял атаку в Черном море

Экипаж Черноморского флота ВМФ России уничтожил безэкипажный катер ВСУ в северно-восточной части Черного моря
Экипаж Черноморского флота ВМФ России уничтожил безэкипажный катер ВСУ в северно-восточной части Черного моря
Катер ВСУ был уничтожен при попытке атаки в северо-восточной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника», — говорится в сообщении Минобороны. Кроме этого, по данным ведомства, российские войска нанесли значительный урон украинским подразделениям на различных направлениях.

Российские группировки войск «Запад», «Север», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ, в результате чего украинская сторона потеряла: до 240 человек и один танк на «Западе», 210 — на «Севере», 165 — на «Юге», более 420 — на «Центре», свыше 240 — на «Востоке». Группировка «Днепр» уничтожила более 60 военнослужащих противника.

Ранее telegram-канал Shot сообщил, что российские ПВО сбили над Крымом не менее девяти ракет Storm Shadow ВСУ. Атаки велись с позиций ВСУ в Одесской и Николаевской областях. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны РФ, передает RT.

