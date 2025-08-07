Суд избрал меру пресечения для продавщицы смертельного алкоголя

В Сочи арестовали на два месяца 30-летнюю женщину, проходящей обвиняемой по делу об отравлении людей некачественной «чачей». Решение вынес Адлерский районный суд.
«В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток — до 4.10.2025 включительно», — говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона. По данным следствия, женщина вместе с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащие напитки, зная, что они изготовлены кустарным способом и не соответствуют требованиям безопасности.
В результате после употребления алкоголя пятеро человек были госпитализированы с отравлением. Один из них умер, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.
Этот инцидент произошел 6 августа в Сириусе. Туристы купили чачу на местном рынке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция с Росгвардией уже провела рейды на кубанском рынке «Казачий», изъяв алкоголь для экспертизы, передает RT.
