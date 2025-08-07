Суд избрал меру пресечения для продавщицы смертельного алкоголя

Суд арестовал жительницу Сочи по делу об отравлении людей «чачей»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд арестовал женщину, которая продавала некачественный алкоголь в Сочи
Суд арестовал женщину, которая продавала некачественный алкоголь в Сочи Фото:

В Сочи арестовали на два месяца 30-летнюю женщину, проходящей обвиняемой по делу об отравлении людей некачественной «чачей». Решение вынес Адлерский районный суд.

«В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток — до 4.10.2025 включительно», — говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона. По данным следствия, женщина вместе с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащие напитки, зная, что они изготовлены кустарным способом и не соответствуют требованиям безопасности.

В результате после употребления алкоголя пятеро человек были госпитализированы с отравлением. Один из них умер, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

Этот инцидент произошел 6 августа в Сириусе. Туристы купили чачу на местном рынке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция с Росгвардией уже провела рейды на кубанском рынке «Казачий», изъяв алкоголь для экспертизы, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сочи арестовали на два месяца 30-летнюю женщину, проходящей обвиняемой по делу об отравлении людей некачественной «чачей». Решение вынес Адлерский районный суд. «В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток — до 4.10.2025 включительно», — говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона. По данным следствия, женщина вместе с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащие напитки, зная, что они изготовлены кустарным способом и не соответствуют требованиям безопасности. В результате после употребления алкоголя пятеро человек были госпитализированы с отравлением. Один из них умер, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Этот инцидент произошел 6 августа в Сириусе. Туристы купили чачу на местном рынке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция с Росгвардией уже провела рейды на кубанском рынке «Казачий», изъяв алкоголь для экспертизы, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...