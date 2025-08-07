Две жительницы Коркино Челябинской области, скончавшиеся от купленной на рынке в Сочи чачи, обращались к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Но у одной женщины недомогание списали на паническую атаку, а у другой на давление, сообщила URA.RU родственница погибших женщин.
«Умерли две сестры. Одна из них ездила отдыхать в Сочи, оттуда привезла этот яд. Первая выпила немного и поехала в гости, там ей и стало плохо, около 11 вечера она почувствовала недомогания, приехала „скорая“ и сказала что это просто паническая атака. Состояние было невменяемым, у нее болела голова, были яркие вспышки в глазах, судороги. „Скорая“ уехала, под утро сестра умерла», — сообщила URA.RU родственница погибшей.
Вторая сестра почувствовала себя плохо позже — на следующий день на работе. Она также вызвала «скорую помощь», у нее обнаружили повышенное давление, поставили укол и уехали. «Чуть позже она своим ходом поехала в больницу, там уже впала в кому, у нее начали отказывать органы и она умерла в два часа ночи. Экспертиза еще не готова, заключение смерти у нас пока нет», — рассказала сестра погибших. Женщинам было 35 и 37 лет.
По данным URA.RU из дома у женщины, которая ездила в отпуск в Сочи, изъяли бутылку с напитком. Проведена экспертиза, которая показала содержание в жидкости 42% метилового спирта. Проводится еще одна экспертиза на наличие наркотиков в жидкости, сообщил источник.
В Сочи как минимум еще трое туристов погибли от отравления чачей, купленной на местном рынке. По данным следствия, две женщины продавали на рынке «Казачий» спиртосодержащие напитки, зная, что они изготовлены кустарным способом.
