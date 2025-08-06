06 августа 2025

В ХМАО суд отправил под арест вице-мэра, подозреваемого во взятке

Вице-мэр из ХМАО Згонников отправлен под арест до 28 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Ханты-Мансийский районный суд до конца сентября отправил под арест замглавы мэра Когалыма Анатолия Згонникова, который обвиняется в коррупции. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Постановлением судьи Ханты-Мансийского районного суда 6 августа 2025 года по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2025 года в отношении заместителя главы города Когалыма. Обвиняющегося органами предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 290 УК РФ, по факту получения взятки должностным лицом за совершение незаконных действий», — сообщается в telegram-канале.

Згонников был задержан прямо на рабочем месте во вторник, 5 августа. Его подозревают в получении взятки, однако по словам инсайдеров, задержание связано с предыдущим местом работы. До назначения в мэрию он возглавлял городской центр досуга и отдыха.

