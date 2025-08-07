Кадыров позвал Трампа в Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров позвал президента США Дональда Трампа в Россию. Он заявил, что при таком раскладе переговоры были бы более результативными, так как на повестке стоит «государственный вопрос России и Украины».
«Было бы лучше, если бы Трамп приехал в Россию», — отметил Кадыров во время встречи с делегацией из ОАЭ в Кремле. Его слова приводит корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале.
Кроме того, глава Чечни также не исключил возможной встречи Путина и Трампа в ОАЭ. «Что нам мешает?», — заявил он.
Ранее Россия и США согласовали встречу двух президентов, которая может состояться на следующей неделе. Главной темой обсуждения станет украинский конфликт. Провести встречу на высшем уровне предложила американская сторона после встречи Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Место и точная дата встречи пока не объявлены. Трамп выразил готовность к продолжению переговоров, однако подчеркнул, что Россия должна стремиться к долгосрочному миру, а не только к краткосрочному прекращению огня. Подробнее — в материале URA.RU.
