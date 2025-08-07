«Невозможно было есть»: теннисистка из Екатеринбурга раскритиковала мировой турнир во Франции

Екатеринбургская 23-летняя теннисистка Камилла Рахимова раскритиковала один из четырех турниров «Большого шлема» — Roland Garros за невкусную еду. Спортсменка заявила, что на чемпионате во Франции невозможно было есть.
«В том году была так себе еда. Прям вообще невкусно, невозможно было есть. Париж всегда был не местом еды, надо признать», — рассказала Рахимова в интервью YouTube-каналу Mr.Tennis — Dychkovsky.
Она добавила, что на французских кортах тонка прослойка грунта, что создает ощущение «игры на бетоне». При этом теннисистка призналась, что ей нравится Roland Garros, так как на нем отлично себя показала.
Рахимова занимает 62 место в женском рейтинге WTA. Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка завершила выступление на Уимблдоне, не сумев пробиться в 1/8 финала одиночного разряда. В поединке третьего круга она уступила Линде Носковой из Чехии.
