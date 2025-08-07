В российском посольстве отреагировали на информацию о встрече Путина и Трампа в Венгрии

Посольство России в Венгрии не располагает информацией о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщили в диппредставительстве.
«Посольство не располагает подобной информацией», — заявили в российской дипмиссии, отвечая на вопрос о вероятности проведения саммита лидеров двух стран в Венгрии. Информацию приводит РИА Новости.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон согласовали предварительную договоренность о личной встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас обсуждаются детали. Ушаков уточнил, что в ходе недавней встречи с представителем США Стивом Уиткоффом стороны обменялись сигналами по украинскому вопросу.
В течение года ряд стран, включая Венгрию, Бразилию, Египет, Сербию и Швейцарию, предлагали свои площадки для возможной встречи президентов России и США, несмотря на сложности, связанные с ордером Международного уголовного суда на арест Владимира Путина. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что стороны согласовали проведение саммита и обсуждают детали, однако точная дата и место переговоров пока не объявлены.
