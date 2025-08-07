Место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа определено. С таким заявлением выступил помощник Путина Юрий Ушаков. Он отметил, что еще не известна точная дата, но встреча состоится в ближайшее время — ориентировочно на следующей неделе. Также он оставил интригу в вопросе, где именно пройдут долгожданные переговоры.
В то же время в течение года разные страны выступали с инициативой предоставить площадку для этой встречи. О том, какие страны выражали готовность принять лидеров России и США — в материале URA.RU.
Швейцария и Сербия
Швейцария и Сербия официально предложили принять встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным еще в начале января. Об этом сообщало агентство Euronews.
Несмотря на то, что международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, и Швейцария, как участник Римского статута, обязана исполнять подобные решения суда, власти Швейцарии допустили возможность сделать исключение из международных обязательств. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо.
По словам Бидо, несмотря на то, что страна обязана арестовать российского лидера по решению Международного уголовного суда, в случае проведения переговоров с целью достижения мира может быть принято индивидуальное решение. «Закон предусматривает определенные исключения для международных переговоров и дипломатических миссий», — подчеркнул представитель МИД.
Президент Сербии Александр Вучич предложил свою страну в качестве площадки для возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. В интервью телеканалу RTS он заявил, что Сербия подходит для таких переговоров благодаря высокой популярности обоих политиков среди граждан республики. Вучич отметил, что поддержка Трампа в Сербии превышает аналогичные показатели в других государствах за пределами США. Кроме того, российский президент также пользуется здесь значительным доверием.
Глава государства добавил, что нейтральный статус Сербии, не входящей в военные альянсы вроде НАТО, делает ее особенно привлекательной для организации переговоров между лидерами России и США. Вучич также напомнил о позиции Белграда, который отказался присоединяться к антироссийским санкциям после начала конфликта на Украине.
Саудовская Аравия и ОАЭ
Российские источники сообщали, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты рассматриваются Россией как возможные места для саммита между Трампом и Путиным, передавало в феврале агентство Reuters. Тогда же в Эр?Рияде действительно состоялись переговоры между представителями США и России — в том числе госсекретаря США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым — что продемонстрировало дипломатическую активность страны без формального объявления площадки для полноценного саммита.
Словакия
Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко в январе предложил провести встречу президента России Путина и Дональда Трампа в Братиславе. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия». По словам Данко, окончательное решение о месте переговоров пока не принято.
«Я очень хочу, чтобы встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась в Братиславе. Это было бы важным шагом для всей Европы», — заявил Андрей Данко. Он подчеркнул, что обсуждение формата и места встречи находится на ранней стадии, и многое будет зависеть от позиций обеих сторон.
Как отметил Данко, Словакия могла бы сыграть роль нейтральной площадки для переговоров между Россией и США. По его словам, проведение саммита в Братиславе способствовало бы укреплению позиций страны на международной арене, а также дало бы шанс обсудить важные вопросы безопасности и сотрудничества.
Вице-спикер добавил, что словацкая сторона готова обеспечить все необходимые условия для организации встречи на высшем уровне. Он выразил надежду, что решение по месту проведения будет принято в ближайшие месяцы.
Ватикан
После телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США предложил провести переговоры по прекращению огня на Украине в Ватикане, при участии Папы Льва XIV. Он отметил, что это место является «символичным» и удобным для обеих сторон, передает агентство Axios.
Госдепартамент США также поддержал такую возможность. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что, хотя Ватикан не рассматривается как «посредник», это место, куда обе стороны могли бы с комфортом отправиться. Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, назвал идею провести переговоры в Ватикане «немного неуместной» или «слегка вульгарной», учитывая, что Россия и Украина — страны восточного православия, а Ватикан находится в окружении НАТО и ЕС.
Страны предлагали посредничество
В разное время Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Египет, Индия, Катар, Турция и ЮАР предлагали свое посредничество в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. При этом в Египте, Малайзии, ЮАР и Южной Корее пройдут крупные международные мероприятия, на которых Путин и Трамп также могли бы встретиться. Некоторые из перечисленных стран находятся в юрисдикции МУС (международного уголовного суда), который выдал ордер на арест Владимира Путина.
