В ХМАО на три дня ограничат движение по трассе Югорск-Таежный

Движение на участке автодороги Югорск — Таежный временно ограничат из-за гидравлических испытаний газопровода. Об этом сообщает региональное управления автодорог.
«С 9 по 11 августа на 402–403 километре трассы Югорск — Таежный может быть ограничено движение. Связано это с первым этапом гидравлических испытаний магистрального газопровода „Уренгой-Центр 1“.», — следует из сообщения ведомства.
В управлении напомнили, что проведение испытаний необходимо для обеспечения безопасности при эксплуатации газопровода и поддержания инфраструктуры в исправном состоянии. Водителей и перевозчиков просят заранее учитывать возможные задержки при планировании маршрута на указанные даты.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске с 11 по 15 августа ограничат движение транспорта к аэровокзальному комплексу из-за ремонта подъездной дороги. Подрядчики обновят верхний слой асфальта на подъездном пути к терминалу.
