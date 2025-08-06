06 августа 2025

В ХМАО на три дня ограничат движение по трассе Югорск-Таежный

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение на участке автодороги Югорск — Таежный временно ограничат с 9 августа
Движение на участке автодороги Югорск — Таежный временно ограничат с 9 августа Фото:

Движение на участке автодороги Югорск — Таежный временно ограничат из-за гидравлических испытаний газопровода. Об этом сообщает региональное управления автодорог.

«С 9 по 11 августа на 402–403 километре трассы Югорск — Таежный может быть ограничено движение. Связано это с первым этапом гидравлических испытаний магистрального газопровода „Уренгой-Центр 1“.», — следует из сообщения ведомства. 

В управлении напомнили, что проведение испытаний необходимо для обеспечения безопасности при эксплуатации газопровода и поддержания инфраструктуры в исправном состоянии. Водителей и перевозчиков просят заранее учитывать возможные задержки при планировании маршрута на указанные даты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске с 11 по 15 августа ограничат движение транспорта к аэровокзальному комплексу из-за ремонта подъездной дороги. Подрядчики обновят верхний слой асфальта на подъездном пути к терминалу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение на участке автодороги Югорск — Таежный временно ограничат из-за гидравлических испытаний газопровода. Об этом сообщает региональное управления автодорог. «С 9 по 11 августа на 402–403 километре трассы Югорск — Таежный может быть ограничено движение. Связано это с первым этапом гидравлических испытаний магистрального газопровода „Уренгой-Центр 1“.», — следует из сообщения ведомства.  В управлении напомнили, что проведение испытаний необходимо для обеспечения безопасности при эксплуатации газопровода и поддержания инфраструктуры в исправном состоянии. Водителей и перевозчиков просят заранее учитывать возможные задержки при планировании маршрута на указанные даты. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске с 11 по 15 августа ограничат движение транспорта к аэровокзальному комплексу из-за ремонта подъездной дороги. Подрядчики обновят верхний слой асфальта на подъездном пути к терминалу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...