06 августа 2025

В столице ХМАО ограничат подъезд к аэропорту

© Служба новостей «URA.RU»
В Ханты-Мансийске с 11 по 15 августа ограничат движение транспорта к аэровокзальному комплексу
В Ханты-Мансийске с 11 по 15 августа ограничат движение транспорта к аэровокзальному комплексу Фото:

В Ханты-Мансийске с 11 по 15 августа ограничат движение транспорта к аэровокзальному комплексу из-за ремонта подъездной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«С 11 по 15 августа 2025 года будет проводиться ремонт подъездной дороги к аэровокзальному комплексу», — следует из сообщения пресс-службы Аэропорта Ханты-Мансийска. Подрядчики обновят верхний слой асфальта на подъездном пути к терминалу.

На время ремонта движение будет частично ограничено: проезд — только по одной полосе. Парковка в зоне ремонта будет запрещена. Администрация воздушной гавани рекомендует пассажирам и встречающим заранее планировать маршрут.

Ранее URA.RU сообщало, что в  аэропорту Нижневартовска (ХМАО) продолжается масштабная модернизация. Здесь ремонтируют терминал внутренних воздушных линий (ВВЛ). 

