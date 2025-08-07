Иностранцы ринулись в Екатеринбург ради отдыха: сколько денег они тратят

Количество бронирований иностранными туристами в Екатеринбурге выросло на 28%
10% от иностранных туристов составляют семьи с детьми
10% от иностранных туристов составляют семьи с детьми

В Екатеринбурге число бронирований номеров в отелях иностранными туристами выросло на 28% по сравнению с 2024 годом. Об этом URA.RU рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». 

«Летом 2025-го размещение в Екатеринбурге бронируют чаще всего туристы из Казахстана, Китая, Беларуси, Индии, Узбекистана», — сообщили аналитики. В среднем гости тратят 8 300 рублей на одну ночь в апартаментах и отелях. 

Зачастую иностранные пары приезжают без детей — на бронирование таким составом приходится 40% от общего объема. Путешественники-одиночки составляют 28%, компании от трех человек — 22%, а 10% — семьи с детьми. 

«Рост интереса иностранных туристов к российским регионам — это результат планомерной работы по развитию въездного туризма. Мы последовательно расширяем географию безвизовых поездок и прямого авиасообщения, упрощаем административные процедуры и развиваем инфраструктуру. Эти меры помогают укреплять статус России как гостеприимного и открытого направления для путешественников со всего мира», — прокомментировал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев. 

