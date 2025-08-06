Ямальская авиакомпания ввела дополнительный рейс до Салехарда

Самолет вылетит в 12:30 10 августа
Авиакомпания «Ямал» добавила еще один рейс из Тюмени в Салехард (ЯНАО). Он вылетит в 12:30 10 августа, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«10 августа 2025 года. Рейс 9846 Тюмень — Салехард. Вылет из Тюмени в 12:30», — написано telegram-канале АК «Ямал».
Также дополнительный рейс введен из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО). Он вылетит в 06:05 15 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!