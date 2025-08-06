06 августа 2025

В арктическом районе ХМАО произошла утечка газа

В Березово аварийное отключают газоснабжение из-за утечки газа
В Березово аварийное отключают газоснабжение из-за утечки газа

В Березово (ХМАО) произошла утечка газа. Об этом сообщила администрация района.

«По информации „Березовогаз“, с 17:00 до 20:00 будет аварийное отключение газоснабжения по ул. Молодежная», — сообщается в telegram-канале Администрации Березовского района. Уточнятся, что связано это с утечкой газа в районе магазина «Новинка».

UPD:

В АО «Березовогаз» уточнили, что на газопроводе по ул. Молодёжной в районе магазина «Новинка» зафиксирован незначительный пропуск газа. Участок газопровода с нарушенной герметичностью оперативно локализован. Запаха одоранта в воздухе нет, угрозы для населения и объектов нет.

«Участок газопровода с нарушенной герметичностью оперативно локализован. На месте работают аварийные службы. Ремонтные работы запланированы в период с 17:00 до 20:00. На это время газоснабжение на указанном участке временно приостановлено», — пояснили специалисты газовой компании.

Уточняется, что подача газа в другие районы посёлка и на социально значимые объекты осуществляется в штатном режиме. Возобновление газоснабжения на Молодёжной ожидается после 20:00.

