В арктическом районе ХМАО произошла утечка газа

В Березово (ХМАО) произошла утечка газа. Об этом сообщила администрация района.
«По информации „Березовогаз“, с 17:00 до 20:00 будет аварийное отключение газоснабжения по ул. Молодежная», — сообщается в telegram-канале Администрации Березовского района. Уточнятся, что связано это с утечкой газа в районе магазина «Новинка».
UPD:
В АО «Березовогаз» уточнили, что на газопроводе по ул. Молодёжной в районе магазина «Новинка» зафиксирован незначительный пропуск газа. Участок газопровода с нарушенной герметичностью оперативно локализован. Запаха одоранта в воздухе нет, угрозы для населения и объектов нет.
«Участок газопровода с нарушенной герметичностью оперативно локализован. На месте работают аварийные службы. Ремонтные работы запланированы в период с 17:00 до 20:00. На это время газоснабжение на указанном участке временно приостановлено», — пояснили специалисты газовой компании.
Уточняется, что подача газа в другие районы посёлка и на социально значимые объекты осуществляется в штатном режиме. Возобновление газоснабжения на Молодёжной ожидается после 20:00.
