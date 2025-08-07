В Перми ждут премьер-министра РФ Мишустина

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в августе может посетить Пермь. Об этом говорят источники URA.RU в политэлитах региона.
«Визит ожидается в августе. Ждут окно в расписании премьер-министра, чтобы поставить туда одно мероприятие», — рассказывает один из собеседников.
Другой инсайдер считает, что Мишустин приедет на форум «Город будущего», который 23-24 августа пройдет в Перми. Среди участников мероприятия заявлены глава минстроя Ирек Файзуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава минцифры Максут Шадаев, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Андрей Никитин. «Нет, не на форум точно», — опровергает еще один источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Правительства Российской Федерации. Михаил Мишустин был в Перми один раз в декабре 2021 года. Тогда было принято несколько важных инфраструктурных решений.
