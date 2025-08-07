В Перми ждут премьер-министра РФ Мишустина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин может посетить Пермь в августе
Михаил Мишустин может посетить Пермь в августе Фото:

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в августе может посетить Пермь. Об этом говорят источники URA.RU в политэлитах региона.

«Визит ожидается в августе. Ждут окно в расписании премьер-министра, чтобы поставить туда одно мероприятие», — рассказывает один из собеседников.

Другой инсайдер считает, что Мишустин приедет на форум «Город будущего», который 23-24 августа пройдет в Перми. Среди участников мероприятия заявлены глава минстроя Ирек Файзуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава минцифры Максут Шадаев, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Андрей Никитин. «Нет, не на форум точно», — опровергает еще один источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Правительства Российской Федерации. Михаил Мишустин был в Перми один раз в декабре 2021 года. Тогда было принято несколько важных инфраструктурных решений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в августе может посетить Пермь. Об этом говорят источники URA.RU в политэлитах региона. «Визит ожидается в августе. Ждут окно в расписании премьер-министра, чтобы поставить туда одно мероприятие», — рассказывает один из собеседников. Другой инсайдер считает, что Мишустин приедет на форум «Город будущего», который 23-24 августа пройдет в Перми. Среди участников мероприятия заявлены глава минстроя Ирек Файзуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава минцифры Максут Шадаев, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Андрей Никитин. «Нет, не на форум точно», — опровергает еще один источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу Правительства Российской Федерации. Михаил Мишустин был в Перми один раз в декабре 2021 года. Тогда было принято несколько важных инфраструктурных решений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...