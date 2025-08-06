Власти ХМАО ввели новую форму поддержки для бизнеса

В Югре ввели новую региональную меру поддержки для предпринимателей, которые занимаются проектами в приоритетных отраслях. Бизнесмены могут получить субсидии до двух миллионов рублей.
Получателей субсидии власти определяют на конкурсной основе. «Конкурс дает предпринимателям поддержку на самых ранних этапах развития бизнеса, когда это особенно необходимо. Каждый успешный социальный проект формирует вокруг себя целую цепочку партнеров, подрядчиков и поставщиков. Эта система создает основу для устойчивой и надежной экономики автономного округа», — написал в своем telegram-канале губернатор Руслан Кухарук.
Сейчас поддержку на сумму в 65 миллионов получат 43 предпринимателя: из Лангепаса, Междуреченска, Урая, Ханты-Мансийска, Нижневартовска Нягани, Сургута, Ханты-Мансийска, Советского, Сургутского района. Потратить средства бизнесмены могут на покупку оборудования и программного обеспечения, подключение к инженерным сетям, оформление патентов и сертификатов.
Финансовую поддержку в виде субсидий предоставляли югорским предпринимателям и в предыдущие годы. Но теперь эта мера переформатирована: она доступна только для представителей особых категорий (участников СВО, людей с инвалидностью, социальных предпринимателей) или тех, кто работает в приоритетных отраслях. Главное изменение — деньги можно получить сразу на запуск проекта, а не только в качестве компенсации уже понесённых затрат, как было ранее.
Обязательным условием для получения субсидий также стало увеличение зарплат или трудоустройство новых сотрудников. Так власти в том числе развивают не только отдельные бизнесы, но и решают более масштабные социально-экономические задачи региона.
«Новая мера решает сразу несколько важных задач: помогает социально уязвимым группам — участникам СВО и людям с инвалидностью — открыть и развить свой бизнес, обеспечивая им стабильный доход. Также средства направляются в ключевые отрасли — производство, ИТ, туризм, логистику, здравоохранение и науку, — что укрепляет экономику региона, снижает зависимость от импорта и создает новые рабочие места, — пояснили URA.RU представители окружного фонда „Мой бизнес“.
