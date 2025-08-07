В Перми будут судить школьника за террористическую деятельность

Подростка задержали, он хотел поджечь трансофороматорную подстанцию
Подростка задержали, он хотел поджечь трансофороматорную подстанцию Фото:

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка. Он обвиняется в том, что покушался на совершение теракта и проходил для этого обучение, сообщает пресс-служба краевого СУ СК.

«Следствием установлено, что 15-летний подросток вступил в террористическую организацию, запрещенную в РФ. Он прошел там обучение и намеревался совершить теракт. В апреле 2024 года он планировал совершить поджог трансформаторной подстанции», — говорится в сообщении ведомства.

Школьнику не удалось довести свой преступный замысел из-за того, что вмешались правоохранители. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, все материалы переданы в суд.

