С объявленного в розыск челябинского экс-губернатора вновь требуют миллиард

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит вопрос о взыскании почти миллиарда рублей с экс-губернатора региона Бориса Дубровского. На включении этой суммы в реестр требований кредиторов настаивает управляющий обанкротившимся семейным активом Дубровских — ПО «Монтажник».
«Вступившим в законную силу определением от 12.05.2025 производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Дубровского Бориса Александровича прекращено. Поскольку производство по делу о банкротстве должника прекращено, определением от 06.08.2025 судебное заседание для разрешения вопроса о возобновлении производства по заявлению кредитора о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 930 млн 513 тысяч 035 рублей 34 копеек назначено на 29 сентября 2025 года», — пояснили в пресс-службе областного арбитража.
В рамках несостоявшихся саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года в Челябинске на реке Миасс предполагалось построить конгресс-холл «Крылья» стоимостью 9 миллиардов рублей. Контракт на выполнение работ получила компания ПО «Монтажник», которая всего за несколько месяцев до этого перешла во владение семьи Дубровских, но управлялась через третьи лица. Стоимость объекта по ходу строительства выросла в два раза. В итоге строительство было заморожено, возбуждено уголовное дело, а весьма успешная до перехода к Дубровским компания обанкротилась.
Дубровский после досрочной отставки покинул Россию и стал банкротом из-за долгов перед «Монтажником». Сначала долг достигал 37,3 млн рублей. Адвокат Дубровского Кирилл Мухин добился того, чтобы этот долг снизили до 9,755 млн рублей. Сам Дубровский подал ходатайство в суд, требуя пересмотреть свое банкротство, с учетом новой суммы долга, а затем формально ничем не связанный с семьей экс-чиновника бизнесмен Денис Кашигин погасил оставшуюся задолженность.
Если сейчас суд признает долги Дубровского-старшего, а он платить не станет, ему грозит новое банкротство. Кроме того, экс-чиновник объявлен в розыск МВД России уже по уголовному делу о хищениях в дорожной отрасли.
