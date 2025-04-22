Челябинский экс-губернатор Дубровский официально перестал быть банкротом

Арбитражный суд Челябинской области 22 апреля прекратил производство дела о банкротстве экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.
«Судебное заседание завершено. Прекратить производство», — говорится в решении суда. Полный текст документа еще не опубликован.
Дубровский признан банкротом из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сначала долг достигал 37,3 млн рублей. Адвокат Дубровского Кирилл Мухин добился того, чтобы этот долг снизили до 9,755 млн рублей. Сам Дубровский уже подал ходатайство в суд, требуя пересмотреть свое банкротство, с учетом новой суммы долга, а затем формально ничем не связанный с семьей экс-чиновника бизнесмен Денис Кашигин погасил оставшуюся задолженность.
Дубровский после отставки с поста губернатора уехал из России. Его сын также признан финансово несостоятельным. Обанкрочена семейная фирма Дубровских «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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