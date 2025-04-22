Челябинский экс-губернатор Дубровский официально перестал быть банкротом

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Все долги Бориса Дубровского погашены - он больше не банкрот
Все долги Бориса Дубровского погашены - он больше не банкрот Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области 22 апреля прекратил производство дела о банкротстве экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Судебное заседание завершено. Прекратить производство», — говорится в решении суда. Полный текст документа еще не опубликован.

Дубровский признан банкротом из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сначала долг достигал 37,3 млн рублей. Адвокат Дубровского Кирилл Мухин добился того, чтобы этот долг снизили до 9,755 млн рублей. Сам Дубровский уже подал ходатайство в суд, требуя пересмотреть свое банкротство, с учетом новой суммы долга, а затем формально ничем не связанный с семьей экс-чиновника бизнесмен Денис Кашигин погасил оставшуюся задолженность.

Дубровский после отставки с поста губернатора уехал из России. Его сын также признан финансово несостоятельным. Обанкрочена семейная фирма Дубровских «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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Арбитражный суд Челябинской области 22 апреля прекратил производство дела о банкротстве экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Судебное заседание завершено. Прекратить производство», — говорится в решении суда. Полный текст документа еще не опубликован. Дубровский признан банкротом из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сначала долг достигал 37,3 млн рублей. Адвокат Дубровского Кирилл Мухин добился того, чтобы этот долг снизили до 9,755 млн рублей. Сам Дубровский уже подал ходатайство в суд, требуя пересмотреть свое банкротство, с учетом новой суммы долга, а затем формально ничем не связанный с семьей экс-чиновника бизнесмен Денис Кашигин погасил оставшуюся задолженность. Дубровский после отставки с поста губернатора уехал из России. Его сын также признан финансово несостоятельным. Обанкрочена семейная фирма Дубровских «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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