Челябинский экс-губернатор Дубровский требует пересмотреть свое банкротство

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Поездка Бориса Дубровского в сквер Плодушка. Челябинск, портрет, жест рукой, дубровский борис
Экс-губернатор региона настаивает на снижении суммы долга Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский просит пересмотреть решение о своем банкротстве. Ходатайство подано в арбитражный суд региона.

«Дубровский Борис Александрович. Заявление о пересмотре судебного акта арбитражного суда первой инстанции по новым обстоятельствам», — указано в картотеке дел суда. Заявление пока не принято к производству.

Поводом для пересмотра решения может стать снижение долга Дубровского перед семейной компанией «Монтажник» из-за которого бывшего главу региона признали банкротом. Изначально долг составлял 37,3 млн рублей. По заявлению адвоката Кирилла Мухина этот долг снизили до 9,755 млн рублей. Теперь Дубровский требует учесть именно эту сумму в деле о своем банкротстве.

Сама компания «Монтажник», которой владеют Дубровские, также признана финансово несостоятельной. Обанкрочен и сын экс-губернатора Александр Дубровский. Представители семьи бывшего главы региона со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский просит пересмотреть решение о своем банкротстве. Ходатайство подано в арбитражный суд региона. «Дубровский Борис Александрович. Заявление о пересмотре судебного акта арбитражного суда первой инстанции по новым обстоятельствам», — указано в картотеке дел суда. Заявление пока не принято к производству. Поводом для пересмотра решения может стать снижение долга Дубровского перед семейной компанией «Монтажник» из-за которого бывшего главу региона признали банкротом. Изначально долг составлял 37,3 млн рублей. По заявлению адвоката Кирилла Мухина этот долг снизили до 9,755 млн рублей. Теперь Дубровский требует учесть именно эту сумму в деле о своем банкротстве. Сама компания «Монтажник», которой владеют Дубровские, также признана финансово несостоятельной. Обанкрочен и сын экс-губернатора Александр Дубровский. Представители семьи бывшего главы региона со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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