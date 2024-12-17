Челябинский экс-губернатор Дубровский требует пересмотреть свое банкротство

Экс-губернатор региона настаивает на снижении суммы долга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский просит пересмотреть решение о своем банкротстве. Ходатайство подано в арбитражный суд региона.

«Дубровский Борис Александрович. Заявление о пересмотре судебного акта арбитражного суда первой инстанции по новым обстоятельствам», — указано в картотеке дел суда. Заявление пока не принято к производству.

Поводом для пересмотра решения может стать снижение долга Дубровского перед семейной компанией «Монтажник» из-за которого бывшего главу региона признали банкротом. Изначально долг составлял 37,3 млн рублей. По заявлению адвоката Кирилла Мухина этот долг снизили до 9,755 млн рублей. Теперь Дубровский требует учесть именно эту сумму в деле о своем банкротстве.

Сама компания «Монтажник», которой владеют Дубровские, также признана финансово несостоятельной. Обанкрочен и сын экс-губернатора Александр Дубровский. Представители семьи бывшего главы региона со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.