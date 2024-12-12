Банкротный долг челябинского экс-губернатора Дубровского снизился в четыре раза

Долг челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского перед семейной фирмой ПО «Монтажник», из-за которого он признан банкротом, снизился почти в четыре раза. Как сообщила финансовый управляющий Елена Соломка, вместо 37,3 млн Дубровский теперь должен 9,755 млн рублей.
«Признать недействительными платежи, совершенные АО „ПО ‚Монтажник‘“ в пользу Дубровского Бориса Александровича на сумму 9,755 млн рублей. Применить последствия недействительности сделок. Взыскать с Дубровского в пользу ПО „Монтажник“ 9,755 млн рублей», — заявила Соломка в сообщении, ставшем известным URA.RU.
Первоначально Соломка оспаривала другую сумму. Финансовый управляющий пыталась признать неправомерными платежи в размере 73,487 млн рублей, совершенные с июля 2019 по мая 2020 года. Суд первой инстанции признал недействительным перечисление средств в другой период: с декабря 2019 года до начала июня 2020 года. Суд Уральского округа определил еще более короткий срок — с конца марта до начала июня 2020 года.
Задолженность образовалась в связи со сделкой на строительство бани для Дубровского. Он перечислил свыше 135 млн рублей на проектирование и постройку магнитогорского банного комплекса с бассейном, зонами отдыха, террасой и спортзалом. Площадь постройки должна была составить 458 кв метров. Одновременно предполагалось отремонтировать крышу коттеджа и реконструировать жилой дом в деревне Якты-Куль Башкортостана.
Как Соломка потом доказала в суде, сделка была фиктивной: фактически исполнять по ней обязательства «Монтажник» не планировал. Деньги были призваны пополнить оборотные средства компании. Часть перечисленного Дубровский успел себе вернуть. Но Соломка добилась решения суда, по которому 37,3 млн рублей экс-глава области обязан был перечислить «Монтажнику». Дубровский этого не сделал, и его признали банкротом.
Теперь долг пересмотрен по требованию адвоката Дубровского Кирилла Мухина. Мухин имел право подать такое ходатайство, так как сам является кредитором экс-губернатора. За Дубровским признали задолженность перед Мухиным на сумму около миллиона рублей за неоплаченные юридические услуги.
Дубровский-старший после ухода с поста губернатора покинул страну. Компания «Монтажник» признана банкротом. Обанкрочен и сын бывшего главы региона Александр Дубровский. Представители семьи Дубровских с журналистами не общаются и от комментариев судебных процессов отказываются.
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