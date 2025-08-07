Медовый спас в Пермском крае отметят большим фестивалем с фейерверком

Фестиваль меда пройдет в пермском селе Уинское. Ежегодно он проходит в дни Медового спаса. На открытии праздника 9 августа состоится церемония освящения меда свежего сбора.
«Фестиваль откроется в 12:00 церемонией освящения меда нового сбора. Весь день будут выступать творческие коллективы Пермского края. Также пройдет конкурс профмастерства «Пчеловод» и конкурс-дегустация меда», — говорится в программе, опубликованной на странице Уинского округа в соцсети «ВКонтакте».
Кроме этого, в Уинском будет работать ярмарка народных промыслов и ремесел, для желающих проведут мастер-классы. Можно посетить выставку ретро-техники и посиделки у русской печки, где будут играть и печь оладьи. С 23:00 стартует ночная дискотека, а в полночь в небо запустят праздничный фейерверк.
