Пермячка обвинила сотрудников квеста в избиении ее детей во время игры

Жительница Перми пожаловалась на то, что отправила своих детей на квест в Перми. По словам женщины, после игры дети рассказали, что их там били плетками, поднимали в воздух за шею, она намерена обратиться в правоохранительные органы.
«У меня две дочери. Софья и Марта. Одной 14 лет, другой 11. Недавно у Софьи был день рождения. Дочь решила пойти отмечать в квест, выбрала страшный. Я организаторам говорила, что девочкам нет 18 лет и не надо устраивать „жесткий“ квест с применением физической силы. В итоге, когда забрала детей, то оказалось, что их там били плетками, со всей силы прижимали к кровати, за шею поднимали в воздух», — передает слова пермячки Анастасии Properm.
По словам женщины, она бронировала квест на агрегаторе. С ней там общался мужчина по имени Руслан. После того как она предъявила ему претензии, он не извинился и сказал, что надо было подробнее читать условия в группе в соцсетях про этот квест. Пермячка свозила дочь в больницу, там задокументировали ее травмы и даже сказали носить на шее специальный воротник. Женщина обратилась в полицию и написала заявление. Также она намерена подать обращение в Следственный комитет. URA.RU направило запрос в краевое ГУ МВД, чтобы узнать, поступало ли туда заявление пермячки.
