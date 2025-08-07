В Перми замер рынок аренды комнат для студентов

Август традиционно становится пиковым месяцем для рынка аренды комнат. Студенты возвращаются в вузы, сезонные рабочие закрывают заявки, а иностранные работники ищут бюджетный вариант жилья. Однако в Перми на рынке аренды недорогого жилья наблюдается стагнация.
«В Перми в пиковый месяц рост ставок составил всего 1,9%. В среднем комнату здесь можно снять за 11 867 рублей, что говорит о небольшой динамике. Аналогичная ситуация сложилась в Уфе», — сообщили URA.RU в пресс-службе онлайн-сервиса «Витрина недвижимости Restate».
Согласно предоставленным данным, к августу 2025 года в 13 российских городах-миллионниках отмечено увеличение стоимости аренды комнат. По словам Евгении Домрачевой, директора по развитию витрины недвижимости Restate, наиболее заметное увеличение арендных ставок традиционно приходится на август и сентябрь, что связано с активизацией спроса со стороны студентов. Данная тенденция особенно выражена в Казани, Нижнем Новгороде и Воронеже, где велика доля приезжающих студентов. Именно эта категория арендаторов формирует стабильный спрос на комнаты, преимущественно без участия посредников.
Например, за последний месяц средняя стоимость аренды комнаты в Нижнем Новгороде выросла на 8% и составила 14 374 рубля. В Воронеже аналогичный прирост составил 8%, до 9 719 рублей.
