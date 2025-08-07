В Перми замер рынок аренды комнат для студентов

Restate: в Перми студенты в среднем могут снять комнату за 11,8 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В краевой столице в пиковый месяц рост ставок составил всего 1,9%
В краевой столице в пиковый месяц рост ставок составил всего 1,9% Фото:

Август традиционно становится пиковым месяцем для рынка аренды комнат. Студенты возвращаются в вузы, сезонные рабочие закрывают заявки, а иностранные работники ищут бюджетный вариант жилья. Однако в Перми на рынке аренды недорогого жилья наблюдается стагнация. 

«В Перми в пиковый месяц рост ставок составил всего 1,9%. В среднем комнату здесь можно снять за 11 867 рублей, что говорит о небольшой динамике. Аналогичная ситуация сложилась в Уфе», — сообщили URA.RU в пресс-службе онлайн-сервиса «Витрина недвижимости Restate».

Согласно предоставленным данным, к августу 2025 года в 13 российских городах-миллионниках отмечено увеличение стоимости аренды комнат. По словам Евгении Домрачевой, директора по развитию витрины недвижимости Restate, наиболее заметное увеличение арендных ставок традиционно приходится на август и сентябрь, что связано с активизацией спроса со стороны студентов. Данная тенденция особенно выражена в Казани, Нижнем Новгороде и Воронеже, где велика доля приезжающих студентов. Именно эта категория арендаторов формирует стабильный спрос на комнаты, преимущественно без участия посредников.

Например, за последний месяц средняя стоимость аренды комнаты в Нижнем Новгороде выросла на 8% и составила 14 374 рубля. В Воронеже аналогичный прирост составил 8%, до 9 719 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Август традиционно становится пиковым месяцем для рынка аренды комнат. Студенты возвращаются в вузы, сезонные рабочие закрывают заявки, а иностранные работники ищут бюджетный вариант жилья. Однако в Перми на рынке аренды недорогого жилья наблюдается стагнация.  «В Перми в пиковый месяц рост ставок составил всего 1,9%. В среднем комнату здесь можно снять за 11 867 рублей, что говорит о небольшой динамике. Аналогичная ситуация сложилась в Уфе», — сообщили URA.RU в пресс-службе онлайн-сервиса «Витрина недвижимости Restate». Согласно предоставленным данным, к августу 2025 года в 13 российских городах-миллионниках отмечено увеличение стоимости аренды комнат. По словам Евгении Домрачевой, директора по развитию витрины недвижимости Restate, наиболее заметное увеличение арендных ставок традиционно приходится на август и сентябрь, что связано с активизацией спроса со стороны студентов. Данная тенденция особенно выражена в Казани, Нижнем Новгороде и Воронеже, где велика доля приезжающих студентов. Именно эта категория арендаторов формирует стабильный спрос на комнаты, преимущественно без участия посредников. Например, за последний месяц средняя стоимость аренды комнаты в Нижнем Новгороде выросла на 8% и составила 14 374 рубля. В Воронеже аналогичный прирост составил 8%, до 9 719 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...