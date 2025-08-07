Озеро Шарташ в Екатеринбурге покрылось цветущими водорослями, и над водоемом стоит неприятный запах. Однако это не мешает горожанам купаться в летнюю жару, передает читатель URA.RU.
«Вонь невыносимая, да и вид не очень. Внешне напоминает болото. Но люди купаются с удовольствием, ныряют даже дети», — рассказал собеседник агентства.
Зампредседатель свердловского отделения Российского экологического общества Антон Черноголов успокоил, что цветущие водоросли — явление естественное, особенно на озерах. «Этому способствует и высокая влажность, и жара. Само по себе купание в такой воде неопасно, если ее не глотать, и если у человека нет аллергии», — объяснил он. Эколог подчеркнул, что в 2025 году санврачи не разрешают купаться ни в одном свердловском водоеме, в том числе и в Шарташе.
Озеро Шарташ — главное и любимое место отдыха екатеринбуржцев. Оно является особо охраняемой территорией и считается жемчужиной одноименного природного комплекса. На озере есть базы отдыха, беседки, рестораны, бани, сапборды и другие места для развлечений. Горожане ценят Шарташ за то, что до него можно легко добраться даже на общественном транспорте и оказаться на лоне природы.
