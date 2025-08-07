«Мочи в рот набрал»: Захарова жестко отреагировала на слова Гордона* об отказе Украины от пленных

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) будто «мочи в рот набрал» и никак не хочет комментировать отказ Киева забирать своих военных из плена. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что Киев не желает своих солдат видеть ни живыми, ни мертвыми
Также Захарова разместила ссылку на сайт с данными о тысяче украинских военнопленных, которых, по ее словам, Украина не хочет возвращать. Она предположила, что под их именами Киев может запрашивать финансовую помощь у Запада.
Ранее телеканал RT сообщил о запуске онлайн-ресурса с информацией о таких военнопленных. На сайте указаны их имена, даты и места рождения, номера воинских частей, звания и позывные. Внизу сайта размещено обращение военнопленных к Владимиру Зеленскому на русском, украинском и английском языках, передает RT.
*Дмитрий Гордон признан в Российской Федерации иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.