СК ХМАО открыл канал связи с жителями через соцсети

В Югре начало работу представительство информационного центра следственного комитета России. Его задачей станет оперативное взаимодействие с жителями, сообщили URA.RU в пресс-службе управления СК по ХМАО.
«Создание представительства обеспечит коммуникацию с гражданами посредством социальных сетей и телефонных линий», — уточнили в управлении. Функции взаимодействия с югорчанами поручены старшему инспектору по работе с обращениями через электронные каналы связи.
Назначение получила майор юстиции Дарья Касанова. У нее более десяти лет стажа в СК и опыт рассмотрения обращений граждан. Обратиться в ведомство можно по телефону, через официальные аккаунты СК в соцсетях и личную страницу инспектора во «ВКонтакте».
