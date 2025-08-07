В Москве представлен новый главный следователь

Дмитрий Беляев официально возглавил Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве и заявил о приоритетной задаче — обеспечить сохранение статуса столицы как самого безопасного города страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Новый руководитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Дмитрий Беляев заявил, что столица должна и впредь оставаться самым безопасным городом», — пишет «Лента.ру». Издание ссылается на СК по городу.
На церемонии представления нового руководителя коллективу СК по Москве заместитель председателя СК генерал-полковник юстиции Сергей Горяйнов зачитал указ президента России о назначении Беляева, а также приказ о вступлении его в должность с 8 августа. После официальной части Беляев обозначил ключевые направления работы следственного управления.
Ранее, 1 августа, бывший руководитель Следственного управления СК по Республике Дагестан Дмитрий Беляев занял должность главы Главного следственного управления СК России по Москве. О назначении сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, передает RT.
