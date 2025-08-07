Россия с партнерами по БРИКС готовят жесткий ответ на пошлины Трампа

Страны БРИКС начали прорабатывать общие ответные меры на пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом. Этому наверняка были посвящены консультации, которые состоялись 7 августа в Кремле между российским лидером Владимиром Путиным и советником премьер-министра Индии по вопросам нацбезопасности Аджитом Довалом, объяснил URA.RU соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин.
Встреча прошла в закрытом формате, в публичном доступе было только приветственное рукопожатие Путина и Довала. В переговорах также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
Страны БРИКС готовят ответные меры на пошлины Трампа, считает политолог Алексей Малинин. Ранее Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии из-за закупок российской нефти.
«Члены БРИКС, в частности Россия и Индия, все больше координируют действия на фоне тарифной эскалации. Мы вырабатываем единую позицию, наверняка идут договоренности по тому, как будет дальше идти торговля нефтью.
Поэтому совершенно не удивительно, что Владимир Путин принял у себя советника премьер-министра Индии», — заявил Малинин.
По его мнению, России в какой-то мере на руку столь агрессивное поведение Трампа. Американский лидер поставил Индию в сложную положение, сделав тарифное давление публичным, поэтому Нью-Дели нужно было «либо переговорно капитулировать, либо защищаться». Партнеры по БРИКС не дрогнули и стали сближаться. Причем можно сделать «пусть и острожное, но важное предположение» о начале сближения Индии и Китая, несмотря на все проблемы между Пекином и Нью-Дели, добавил собеседник URA.RU.
«Незападные центры силы укрепляются, они не будут просто капитулировать перед попытками Трампа продемонстрировать сохранение однополярной системы.
Наши стратегические партнеры, наши союзники (пусть, может быть, не только из желания поддержать Россию) не поддаются давлению Трампа. Они продолжают с нами конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество», — заключил Малинин.
США оказывают давление и на других партнеров России. По информации агентства Рейтер, президент Бразилии Лула да Силва планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ БРИКС на американские пошлины.
