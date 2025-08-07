Российские певцы Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Григорий Лепс устроили импровизированный концерт для водителей, застрявших в многокилометровой пробке на Крымском мосту. Об этом сообщают очевидцы события.
«Shaman и Лепс дают концерт тем, кто стоит в пробке у Крымского моста», — пишет telegram-канал «Крымский мост. Новости Крыма». Все водители ожидали в заторе наравне с другими, не выезжая на обочину и слушая концерт заслуженного и народного артистов РФ.
Дрем 7 августа после восстановления движения по Крымскому мосту на его подъездах образовались очереди из примерно 3,5 тысячи автомобилей. Большинство из них направляются на полуостров. Со стороны Тамани в очереди на досмотр находятся около 2400 транспортных средств. Ожидание составляет более пяти часов. Со стороны Керчи проезда ожидают еще 1050 автомобилей.
