Тысячи машин скопились у Крымского моста

Со стороны Тамани на Крымскому мосту в очереди находятся 2400 автомобилей
Крымский мост дважды перекрывали 7 августа
Крымский мост дважды перекрывали 7 августа
После возобновления движения через Крымский мост с обеих сторон скопилось порядка 3,5 тысячи автомобилей. Основная часть из них ожидает возможности въезда на полуостров. Об этом сообщили в пресс-службе, информирующей о ситуации на подходах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2400 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Крымского моста. Также отмечается, что со стороны Керчи ожидают разрешения на проезд 1050 машин. Время ожидание составляет свыше пяти часов.

Ранее в этот день, 7 августа, Крымский мост перекрывали дважды. Первый раз движение было остановлено ночью — с 2:08 до 7:45 мск. За это время, по данным оперативного штаба, на автоподходах с обеих сторон накопилось более 2,3 тысячи автомобилей. Второе ограничение ввели утром, в 8:22 мск, и сняли спустя чуть более часа. В 09:37 мск движение было возобновлено.

С началом летнего курортного сезона перед Крымским мостом в дневные часы стали наблюдаться значительные очереди на въезд. В связи с этим было принято решение о расширении числа досмотровых постов, размещенных перед мостом, чтобы повысить уровень безопасности движения. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовые транспортные средства направляются в Крым через новые регионы либо с использованием паромной переправы через Керченский пролив.

