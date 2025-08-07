Тысячи машин скопились у Крымского моста

После возобновления движения через Крымский мост с обеих сторон скопилось порядка 3,5 тысячи автомобилей. Основная часть из них ожидает возможности въезда на полуостров. Об этом сообщили в пресс-службе, информирующей о ситуации на подходах к мосту.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2400 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Крымского моста. Также отмечается, что со стороны Керчи ожидают разрешения на проезд 1050 машин. Время ожидание составляет свыше пяти часов.
Ранее в этот день, 7 августа, Крымский мост перекрывали дважды. Первый раз движение было остановлено ночью — с 2:08 до 7:45 мск. За это время, по данным оперативного штаба, на автоподходах с обеих сторон накопилось более 2,3 тысячи автомобилей. Второе ограничение ввели утром, в 8:22 мск, и сняли спустя чуть более часа. В 09:37 мск движение было возобновлено.
С началом летнего курортного сезона перед Крымским мостом в дневные часы стали наблюдаться значительные очереди на въезд. В связи с этим было принято решение о расширении числа досмотровых постов, размещенных перед мостом, чтобы повысить уровень безопасности движения. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовые транспортные средства направляются в Крым через новые регионы либо с использованием паромной переправы через Керченский пролив.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.