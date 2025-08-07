Пермские следователи выясняют, как подростки получили травмы на квесте

СК проверяет квест в Перми после жалоб на избиение подростков
В Перми следователи проверяют обстоятельства травмирования несовершеннолетних во время прохождения квеста — возбуждено дело об оказании опасных услуг. Об этом сообщается в telegram-канале регионального СК. 

«В Перми следователи проводят проверку после травмирования несовершеннолетних во время прохождения квеста. По факту инцидента организована доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно установлено, что подростки получили повреждения в одном из квестов на бульваре Гагарина. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, опрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее жительница Перми сообщила, что ее дочери 11 и 14 лет получили травмы во время прохождения квеста, несмотря на предупреждение организаторов о возрасте детей. По словам женщины, после инцидента она обратилась в полицию и намерена подать заявление в Следственный комитет. В больнице у одной из пострадавших зафиксировали травмы и рекомендовали носить специальный воротник.

