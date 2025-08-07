Вход во двор дома огорожен, людей не пускают
Два этажа обрушилось в доме № 103 на Невском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Очевидцы сообщают об обрушении двух этажей в доме № 103 на Невском проспекте. Вход во двор дома огородили. Людей не пускают», — заявляет telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
Ранее местные жители сообщали о большом количестве автомобилей экстренных служб. Под завалами могут находится люди.
