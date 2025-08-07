07 августа 2025

«Фонтанка»: два этажа обрушились в жилом доме в Петербурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вход во двор дома огорожен, людей не пускают
Вход во двор дома огорожен, людей не пускают Фото:

Два этажа обрушилось в доме № 103 на Невском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка».  

«Очевидцы сообщают об обрушении двух этажей в доме № 103 на Невском проспекте. Вход во двор дома огородили. Людей не пускают», — заявляет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». 

Ранее местные жители сообщали о большом количестве автомобилей экстренных служб. Под завалами могут находится люди.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два этажа обрушилось в доме № 103 на Невском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка».   «Очевидцы сообщают об обрушении двух этажей в доме № 103 на Невском проспекте. Вход во двор дома огородили. Людей не пускают», — заявляет telegram-канал «Фонтанка SPB Online».  Ранее местные жители сообщали о большом количестве автомобилей экстренных служб. Под завалами могут находится люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...