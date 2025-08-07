Пермский бегун стал 30-кратным чемпионом России по легкой атлетике

На чемпионате России по легкой атлетике Владимир Никитин из Перми взял золото на дистанции 5000 метров — это его 30-й титул. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Пермского края.
«Владимир Никитин завоевал свой 30-й титул чемпиона России. На главном турнире страны 33-летний спортсмен, тренирующийся под руководством Николая Суворова, одержал победу в финальном забеге на 5000 метров, показав время 13 минут 36,63 секунды. Это достижение стало особенно символичным — соревнования прошли через день после дня рождения атлета», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
Чемпионат России по легкой атлетике стартовал 7 августа в Казани на стадионе «Центральный». Соревнования продлятся до 10 августа включительно. Всего разыграют 44 комплекта наград, из них 42 — в олимпийских дисциплинах.
