07 августа 2025

После жары Пермский край накроют похолодание, ливни и град

В Пермском крае 8 августа прогнозируют шквалы, град и сильные ливни
Пик августовской жары в Пермском крае миновал — холодный фронт принесет 8 августа резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В течение суток местами ожидаются опасные явления: сильные ливни (до 30 миллиметров в час), очень сильные дожди (свыше 50 мм), крупный град диаметром от 20 мм и шквалистый ветер 20-25 метров в секунду. При сильных дождях в горно-восточных районах 8-10 августа возможен резкий подъем воды в отдельных реках и паводки», — пишут метеорологи в своем telegram-канале.

Установится малооблачная погода с ночными температурами +14…+19 градусов и дневными +20…+25 градусов. Одновременно сохраняется высокая (4 класса) пожарная опасность на территории края.

Жаркая погода в Пермском крае держалась с начала августа, когда синоптики прогнозировали повышение температуры и кратковременные дожди с грозами в отдельных районах. Уже к середине недели специалисты предупреждали о понижении температуры и увеличении количества осадков.

