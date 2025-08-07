Детские сады в Перми ищут малышей

В детских садах Перми сейчас доступно 930 свободных мест для детей от 2 месяцев до 7 лет во всех районах города. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«В пермских детских садах в самом разгаре процедура комплектования. Всего доступно 930 мест, в том числе в группах кратковременного пребывания „Вместе с мамой“. С нового учебного года стартует проект „Пермские ясли. Перезагрузка“, а также продолжают работать дополнительные образовательные программы по робототехнике, спорту и плаванию», — рассказали в мэрии.
Места есть в следующих детсадах:
- в Дзержинском районе: в детских садах №44, №103, №120, №268, №370, №407, «Легополис», «Талантика», «Уральские самоцветы», «Конструктор успеха»;
- в Индустриальном районе: в детских садах №23, №35, №46, №210, №305, №371, №396, №403, «Зодчий», «Калейдоскоп» и структурном подразделении гимназии №1;
- в Кировском районе детей приглашают в детские сады №85, №111, №137, №252, №63, «Симфония», «Глобус», «Взлет», «Сказка.ру», «ITмир»;
- в Ленинском районе более 30 свободных мест в детских садах №36, №404;
- в Мотовилихинском районе: в детских садах №67, №161, №227, №272, №317, №419, «Планета Здорово», «Компас», «Чулпан» и структурных подразделениях школы «Точка» и школы №118;
- в Орджоникидзевском районе: в детских садах №22, №175, №390, №400, «Старт», «Гардарика», «Галактика», «Электроник» и структурном подразделении школы №123;
- в Свердловском районе: в детских садах №178, №312, №352, №364, №369, №377, №418, «Гармония», структурном подразделении школы №94.
В Перми из-за снижения рождаемости детские сады недобирают 3,5 тысячи детей. Шесть освободившихся зданий переоборудуют под кружки и секции, чтобы эффективнее использовать помещения, пишет ИА ТЕКСТ со ссылкой на данные департамента образования городской администрации.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается.
