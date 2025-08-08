Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на утро 8 августа 2025

За ночь с 7 на 8 августа в нескольких аэропортах России произошли задержки и отмены рейсов. Несмотря на общую спокойную обстановку, в воздушных гаванях по всей стране перенесли вылеты. О том, какая обстановка в аэропортах России утром 8 августа — в материале URA.RU.
Аэропорт Сочи
В Сочи за минувшую ночь перенесли несколько рейсов: позже назначенного времени отправятся самолеты в Ижевск, Москву, Уфу, Санкт-Петербург, Киров и Новосибирск. С опозданием в гавани сели самолеты из Минска, Санкт-Петербурга и Махачкалы. Также позже прибудут рейсы из Ижевска, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Барнаула и Кирова. Также из Сочи отменили утренний рейс в Тюмень.
Аэропорт Иркутска
В Иркутской области 8 августа также произошли задержки самолетов. С опозданием прилетят самолеты из Ленска, Нижнеангарска, Усть-Кута, Улан-Удэ и Читы. Из воздушной гавани позже запланированного отправятся самолеты в Якутск, Нючакан, Ташкент, Улан-Удэ, Талакан, Санкт-Петербург и три рейса в Москву.
Аэропорт Новосибирска
В аэропорту Толмачево с опозданием прибывает 21 рейс: позже прилетят пассажиры из Улан-Удэ, Кемерово, Якутска, Читы, Пекина, Братска, Талакана, Благовещенска, Нерюнгри, Магадана, Южно-Сахалинска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Абакана, Уфы, Казани, Сочи, Владивостока и Иркутска. Также задерживается рейс Новосибирск — Кемерово.
Аэропорты Москвы
В Шереметьево этой ночью отменили несколько рейсов: не прилетят самолеты из Казани, Калининграда, а также вечерний рейс из Санкт-Петербурга. С опозданием прибыл самолет из Белграда, позже прибудут рейсы из Волгограда, Сочи, Владикавказа, Казани и Хабаровска.
Во Внуково ночью с опозданием сели самолеты из Астаны, Ленкорани, Махачкалы, Стамбула, Бодрума, Даламана, Ташкента, Екатеринбурга и Тюмени. Также в воздушной гавани отменили два рейса: из Нового Урегноя и Санкт-Петербурга. Задерживаются рейсы в Хургад и Красноярск.
Аэропорт Петербурга
В Пулково отменили сразу одиннадцать вылетов: один в Душанбе, два в Энфиду, также восемь рейсов в Москву. Задержаны рейсы в Сочи, Тегеран и Калининград. С опозданием сели самолеты из Стамбула, Антальи, Москвы, Тюмени и Екатеринбурга. Также позже прибудут рейсы из Махачкалы, Тегерана, Горно-Алтайска, Алматы и Сочи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.