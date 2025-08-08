Цистерна с бензином горит в Ростовской области: карта ударов БПЛА на 8 августа

Цистерна с бензином загорелась в ростовском Миллерово после атаки дронов
За ночь уничтожено 30 украинских беспилотников
За ночь уничтожено 30 украинских беспилотников Фото:

В ночь на 30 августа над Россией уничтожили 30 беспилотников. В Ростовской области в результате падения БПЛА загорелась цистерна с бензином. На месте работают пожарные. Подробности атаки дронов ВСУ — в материале URA.RU. 

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Ростовская область 

Силы ПВО отразили атаку в Миллеровском и Чертковском районах области. В Миллерово произошло возгорание бензовозной цистерны. На месте инцидента работают пожарные и спасательные службы. Никто не пострадал, написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По данным Минобороны, над регионом сбито девять дронов. 

Крым 

Над регионом уничтожили восемь дронов. Информации о последствиях атаки ВСУ нет. 

Саратовская область 

ВСУ попытались атаковать субъект шестью дронами. Они успешно уничтожены. 

Брянская область 

Над регионом уничтожено пять беспилотников. Никто не пострадал, ничто не разрушено. 

Белгородская и Вологодская область 

Над каждым из этих регионов сбили по одному беспилотнику. Также нет информации о пострадавших и разрушениях. 

Где не работали аэропорты 

Ночью временно закрывался только аэропорт в Саратове. Спустя полчаса он снова заработал. Какие рейсы задержались сегодня — в материале URA.RU

