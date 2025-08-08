Цистерна с бензином горит в Ростовской области: карта ударов БПЛА на 8 августа

В ночь на 30 августа над Россией уничтожили 30 беспилотников. В Ростовской области в результате падения БПЛА загорелась цистерна с бензином. На месте работают пожарные. Подробности атаки дронов ВСУ — в материале URA.RU.
Ростовская область
Силы ПВО отразили атаку в Миллеровском и Чертковском районах области. В Миллерово произошло возгорание бензовозной цистерны. На месте инцидента работают пожарные и спасательные службы. Никто не пострадал, написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По данным Минобороны, над регионом сбито девять дронов.
Крым
Над регионом уничтожили восемь дронов. Информации о последствиях атаки ВСУ нет.
Саратовская область
ВСУ попытались атаковать субъект шестью дронами. Они успешно уничтожены.
Брянская область
Над регионом уничтожено пять беспилотников. Никто не пострадал, ничто не разрушено.
Белгородская и Вологодская область
Над каждым из этих регионов сбили по одному беспилотнику. Также нет информации о пострадавших и разрушениях.
Где не работали аэропорты
Ночью временно закрывался только аэропорт в Саратове. Спустя полчаса он снова заработал. Какие рейсы задержались сегодня — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.