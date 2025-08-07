07 августа 2025

В Челябинской области фальшивые купюры стали встречаться в три раза реже

О защитных признаках купюр можно узнать на сайте Банка России
О защитных признаках купюр можно узнать на сайте Банка России

В Челябинской области фальшивые купюры стали встречаться за год в три раза реже. Как рассказали в челябинском отделении Банка России, снижение числа подделок наблюдается пятый год подряд.

«Специалисты обнаружили 14 поддельных купюр номиналом в тысячу рублей, а в 2024 году – 26. Также из оборота изъяли семь фальшивых пятитысячных банкнот, тогда как в прошлом году было обнаружено 40 таких подделок», — заявил регулятор на сайте.

Уровень фальшивомонетничества в России достиг рекордно низких показателей. В 2022 году на один миллион банкнот приходилось всего четыре подделки, а в 2023 году — лишь две. Несмотря на улучшение ситуации, специалисты напомнили о необходимости быть внимательными.

«Прежде чем положить банкноту в кошелек, проверьте ее на подлинность. Сделать это можно и без использования специального оборудования», – порекомендовала замуправляющего Наталья Кузьмина.

Подробности о защитных признаках банкнот размещены на сайте Банка России. Также информация есть на портале «Финансовая культура» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

