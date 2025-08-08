В рядах украинских войск в Херсонской области вспыхнула дизентерия и другие инфекционные заболевания. Из-за этого боеспособность ВСУ в данном регионе упала ниже 30%. ВС РФ продолжают развивать наступление у города Константиновка в ДНР, где в огневое кольцо попали около 600 украинских бойцов, и отрезать город Купянск в Харьковской области, перекрывая для армии Украины пути отхода и снабжения. В Донбассе вьетнамский наемник Киева сдался в плен, а в под Харьковом погиб боец из Великобритании. Подробнее о продвижении российских войск и положении фронта — в материале URA.RU.
Херсонская область
Боеготовность ряда украинских военных подразделений, размещенных в Херсонской области, снизилась ниже 30% из-за массовых случаев дизентерии или аналогичных заболеваний. «В подразделениях украинской армии начались стандартные для жаркого лета проблемы: некачественная вода и пища», — заявил представитель подполья, передает РИА Новости.
Ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации также включают ненадлежащие бытовые условия на местах дислокации украинских войск. Такие обстоятельства могли спровоцировать распространение серьезных инфекционных заболеваний среди военнослужащих.
ДНР
Константиновское направление
ВС РФ выбили ВСУ из села Катериновка было освобождено российскими войсками, пишет telegram-канал WarGonzo. Он добавил, что начались бои за населенный пункт Клебан-Бык, где бойцов ВСУ отодвигают к одноименному водохранилищу, отрезая им пути к отступлению. «Все пути отхода — севернее Александро-Калиново на западе и Клепан Быка на востоке сформировавшихся „клещей“, находятся под огневым контролем российской армии», — написал военкор Евгений Поддубный в своем telegram-канале.
В этом огневом кольце, созданном ВС РФ между Александро-Калиново и Клебан-Быкским водохранилищем, оказались не менее 600 бойцов ВСУ. Плавательных средств для эвакуации у них нет. В число этих военнослужащих входят, в том числе, боевики «Азова» ((организация признана террористической и экстремистской и запрещена в России).
Лиманское направление
ВС РФ продвигаются в Серебрянском лесничестве на границе ДНР и ЛНР, сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что российские бойцы прорываются в тыл ВСУ и вступают в бой с не ожидающими этого операторами беспилотников. По представленным данным, бригада теробороны, ответственная за данный участок, испытывает недостаток поддержки и ресурсов. Армия России закрепляется в селах Торское и Среднее.
На этом же направлении в плен был взят наемник из Вьетнама. При плененном был найден шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ. Наемник сообщил, что он остался единственным выжившим после удара ВС РФ по его позициям.
Красноармейское направление
Российские снайперы уничтожили десятки ударных БПЛА Украины. Прикрывая штурмовые подразделения, снайперы действовали мелкими группами. В их составе действовали корректировщики и наблюдатели за воздушным пространством, которые повысили эффективность борьбы с беспилотниками противника, сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
Днепропетровская область
Российская армия, используя авиацию, дроны, ракеты и артиллерию, поразила железнодорожный узел, по которому перебрасывали вооружение о военную технику ВСУ в Донбасс. Также были повреждены украинские пункты управления и места хранения БПЛА, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны России.
Харьковская область
Наемник из Великобритании Алан Роберт Уильямс погиб менее чем через месяц после начала службы в ВСУ. Об этом пишет The Daily Telegraph. Факт смерти был подтвержден сослуживцами, однако тело до сих пор не нашли. Уильямс заключил контракт с украинской армией 10 июня, а уже 2 июля связь с британцем оборвалась в районе села Липцы.
Купянское направление
Бойцы РФ окружают Купянск, занимая позиции на окраинах. Они продвигаются в селах Радьковка и Голубовка в северной части города и продвигаются по периметру, постепенно отрезая город и заходя с флангов — сообщается, что в российские военные уже прорвались в село Соболевка, говорится в канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
