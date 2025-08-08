В России начали разрабатывать вакцину от лихорадки чикунгунья

Ученые начали разрабатывать вакцину от лихорадки чикунгунья. Об этом сообщает журнал Life.
«Институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подготовил заявку на запуск проекта по разработке препарата», — указано в материале. Сообщается, что исследователи из отдела вирусологии уже имеют вакцинные платформы, которые помогают создавать новые лекарства. Предположительно, при одобрении заявки, производство вакцины займет не более двух лет.
Ранее врачи отмечали, что лихорадка чикунгунья проявляется высокой температурой и сильными болями в суставах, а основными мерами защиты оставались репелленты и противомоскитные сетки, поскольку вакцины от заболевания не существовало. Вспышки инфекции фиксировались в Китае, Африке и Азии, а в России угрозы массового распространения нет, однако Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать профилактику во время путешествий.
