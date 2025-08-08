В России начали разрабатывать вакцину от лихорадки чикунгунья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство вакцины может занять до двух лет, сообщили в институте
Производство вакцины может занять до двух лет, сообщили в институте Фото:
новость из сюжета
В мире бушует опасный вирус чикунгунья

Ученые начали разрабатывать вакцину от лихорадки чикунгунья. Об этом сообщает журнал Life.

«Институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подготовил заявку на запуск проекта по разработке препарата», — указано в материале. Сообщается, что исследователи из отдела вирусологии уже имеют вакцинные платформы, которые помогают создавать новые лекарства. Предположительно, при одобрении заявки, производство вакцины займет не более двух лет.

Ранее врачи отмечали, что лихорадка чикунгунья проявляется высокой температурой и сильными болями в суставах, а основными мерами защиты оставались репелленты и противомоскитные сетки, поскольку вакцины от заболевания не существовало. Вспышки инфекции фиксировались в Китае, Африке и Азии, а в России угрозы массового распространения нет, однако Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать профилактику во время путешествий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученые начали разрабатывать вакцину от лихорадки чикунгунья. Об этом сообщает журнал Life. «Институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подготовил заявку на запуск проекта по разработке препарата», — указано в материале. Сообщается, что исследователи из отдела вирусологии уже имеют вакцинные платформы, которые помогают создавать новые лекарства. Предположительно, при одобрении заявки, производство вакцины займет не более двух лет. Ранее врачи отмечали, что лихорадка чикунгунья проявляется высокой температурой и сильными болями в суставах, а основными мерами защиты оставались репелленты и противомоскитные сетки, поскольку вакцины от заболевания не существовало. Вспышки инфекции фиксировались в Китае, Африке и Азии, а в России угрозы массового распространения нет, однако Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать профилактику во время путешествий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...