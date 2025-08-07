Врач рассказал о симптомах лихорадки чикунгунья

Симптомы лихорадки чикунгунья появляются через 2–12 дней после укуса инфицированного комара, сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков. По его словам, болезнь сопровождается высокой температурой до 40 градусов и выраженными болями в суставах.
«Главные признаки лихорадки чикунгунья включают высокую температуру (до 40 градусов), сильные боли в суставах, которые могут быть настолько выраженными, что человек принимает согнутую позу. Возможны мышечные боли, отечность мышц и кожные высыпания, напоминающие аллергические реакции», — пояснил Поздняков в интервью aif.ru. По его словам, заболевание редко приводит к летальным исходам, но может вызвать осложнения у людей с ослабленным здоровьем.
К группе риска относятся пожилые, маленькие дети и пациенты с иммунодефицитом. Вакцина от чикунгуньи пока не разработана, поэтому медики советуют использовать репелленты, закрытую одежду и противомоскитные сетки. Комары, переносящие вирус, способны также распространять Денге и Зика, что повышает актуальность проблемы.
Вспышки лихорадки чикунгунья ранее были зафиксированы в Китае, где число заболевших превысило семь тысяч человек, а также в странах Африки и Азии. Это связано с широким распространением комаров-переносчиков Aedes aegypti и Aedes albopictus. По данным Роспотребнадзора, угрозы массового распространения заболевания в России нет, ситуация находится под постоянным контролем. В ведомстве порекомендовали путешественникам соблюдать меры профилактики из-за отсутствия вакцины.
