07 августа 2025

Врач рассказал о симптомах лихорадки чикунгунья

Врач Поздняков: главный признак лихорадки чикунгунья - высокая температура
Главным признаком заболевания лихорадкой чикунгунья является высокая температура
Главным признаком заболевания лихорадкой чикунгунья является высокая температура

Симптомы лихорадки чикунгунья появляются через 2–12 дней после укуса инфицированного комара, сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков. По его словам, болезнь сопровождается высокой температурой до 40 градусов и выраженными болями в суставах.

«Главные признаки лихорадки чикунгунья включают высокую температуру (до 40 градусов), сильные боли в суставах, которые могут быть настолько выраженными, что человек принимает согнутую позу. Возможны мышечные боли, отечность мышц и кожные высыпания, напоминающие аллергические реакции», — пояснил Поздняков в интервью aif.ru. По его словам, заболевание редко приводит к летальным исходам, но может вызвать осложнения у людей с ослабленным здоровьем.

К группе риска относятся пожилые, маленькие дети и пациенты с иммунодефицитом. Вакцина от чикунгуньи пока не разработана, поэтому медики советуют использовать репелленты, закрытую одежду и противомоскитные сетки. Комары, переносящие вирус, способны также распространять Денге и Зика, что повышает актуальность проблемы.

Вспышки лихорадки чикунгунья ранее были зафиксированы в Китае, где число заболевших превысило семь тысяч человек, а также в странах Африки и Азии. Это связано с широким распространением комаров-переносчиков Aedes aegypti и Aedes albopictus. По данным Роспотребнадзора, угрозы массового распространения заболевания в России нет, ситуация находится под постоянным контролем. В ведомстве порекомендовали путешественникам соблюдать меры профилактики из-за отсутствия вакцины.

