Пилот умер во время полета над Камчаткой

Пилот вертолета Robinson скончался от сердечного приступа во время перелета на Камчатке, сумев перед этим совершить экстренную посадку на вулкане Крашенинникова. Об этом сообщили telegram-каналы.
Инцидент произошел на территории Кроноцкого государственного заповедника, пишет telegram-канал Shot. Во время полета пилоту стало резко плохо с сердцем, однако он смог посадить вертолет на вулкан и сообщил о своем состоянии по радиосвязи.
Несмотря на оперативную подготовку спасательной операции, медики не успели — мужчина скончался до их прибытия. По предварительным данным, кроме пилота на борту Robinson находились пассажиры.
