Пермские аграрии стали больше зарабатывать

В первом полугодии Пермский край занял четвертое место среди субъектов Приволжского федерального округа по уровню заработной платы в аграрной сфере. Средний доход работников отрасли в регионе составил 89 тысяч рублей в месяц, увеличившись за год на 7%.
«Согласно результатам исследования, в течение первых шести месяцев 2025 года работодатели Приволжья опубликовали 19,2 тысячи вакансий в сельском хозяйстве, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В Пермском крае было открыто 1,9 тысячи вакансий — этот показатель также снизился на 27% относительно 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе рекрутинговой платформы hh.ru.
При этом самый высокий уровень дохода зафиксирован в Республике Башкортостан, где средняя зарплата достигла 152,5 тысячи рублей. Пермский край с результатом 89 тысяч рублей занял четвертое место в данном рейтинге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!