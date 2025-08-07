07 августа 2025

Пермские аграрии стали больше зарабатывать

В Пермском крае средняя зарплата в сельском хозяйстве достигла 89 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарплаты в отрасли за год выросли на 7%
Зарплаты в отрасли за год выросли на 7% Фото:

В первом полугодии Пермский край занял четвертое место среди субъектов Приволжского федерального округа по уровню заработной платы в аграрной сфере. Средний доход работников отрасли в регионе составил 89 тысяч рублей в месяц, увеличившись за год на 7%. 

«Согласно результатам исследования, в течение первых шести месяцев 2025 года работодатели Приволжья опубликовали 19,2 тысячи вакансий в сельском хозяйстве, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В Пермском крае было открыто 1,9 тысячи вакансий — этот показатель также снизился на 27% относительно 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе рекрутинговой платформы hh.ru. 

При этом самый высокий уровень дохода зафиксирован в Республике Башкортостан, где средняя зарплата достигла 152,5 тысячи рублей. Пермский край с результатом 89 тысяч рублей занял четвертое место в данном рейтинге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В первом полугодии Пермский край занял четвертое место среди субъектов Приволжского федерального округа по уровню заработной платы в аграрной сфере. Средний доход работников отрасли в регионе составил 89 тысяч рублей в месяц, увеличившись за год на 7%.  «Согласно результатам исследования, в течение первых шести месяцев 2025 года работодатели Приволжья опубликовали 19,2 тысячи вакансий в сельском хозяйстве, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В Пермском крае было открыто 1,9 тысячи вакансий — этот показатель также снизился на 27% относительно 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе рекрутинговой платформы hh.ru.  При этом самый высокий уровень дохода зафиксирован в Республике Башкортостан, где средняя зарплата достигла 152,5 тысячи рублей. Пермский край с результатом 89 тысяч рублей занял четвертое место в данном рейтинге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...