07 августа 2025

«Почувствовали сильный запах»: на Уралмаше в закрытом гараже нашли труп. Фото

В Екатеринбурге по запаху обнаружили труп в закрытом гараже
Следователи СКР организовали проверку
В Екатеринбурге в одном из гаражей Уралмаша вечером 7 августа нашли труп. На тело в закрытом помещении местных жителей вывел сильный запах, рассказал очевидец.

«Местные жители почувствовали сильный запах и вызвали полицию. Из-за запаха даже сотрудники скорой еле как к нему подошли», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. Там от комментариев воздержались. Однако, по данным осведомленного источника агентства, в ситуации криминал не усматривается, идет проверка.

