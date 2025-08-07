В Екатеринбурге в одном из гаражей Уралмаша вечером 7 августа нашли труп. На тело в закрытом помещении местных жителей вывел сильный запах, рассказал очевидец.
«Местные жители почувствовали сильный запах и вызвали полицию. Из-за запаха даже сотрудники скорой еле как к нему подошли», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. Там от комментариев воздержались. Однако, по данным осведомленного источника агентства, в ситуации криминал не усматривается, идет проверка.
