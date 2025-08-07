У жителей Ханты-Мансийского автономного округа большей популярностью пользуется семейная ипотека. Другие льготные и базовые программы менее интересны югорчанам. Тренды рынка URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости из Сургута Денисом Кравцовым.
«Пользуется спросом семейная льготная ипотека. IT-ипотека не сильно распространена в нашем регионе, поэтому в первую очередь оформляют семейную. Но чувствуется спад на протяжении года, сделок у застройщиков, по наблюдениям, становится меньше. И не забываем, что не все люди подходят под ее условия. И многие семейной ипотекой уже успели воспользоваться», — рассказывает риелтор.
По семейной ипотеке жители с детьми до семи лет могут покупать новое жилье по ставке от 6%. Более выгодный процент у Арктической ипотеки — от 2%, но программа действует лишь в Белоярском и Березовском районах. Базовые ипотеки, например, на вторичном рынке из-за высокой ставки добравшейся до 20% югорчане оформляют реже. Чаще их используют, когда не хватает лишь части денег для покупки.
«Например, берут миллион или полтора, а потом быстро закрывают. Либо ожидают каких-то активов. Будь то закрытия вклада или продажи старой квартиры, чтобы перекрыть кредит. Либо рассчитывают рефинансировать кредит», — уточняет Кравцов.
